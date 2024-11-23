Канада буде виконувати всі рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), адже країна є його країною-засновницею. Не стане виключенням й можливий арешт очільника ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньягу.

Таку заяву зробила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє “Укрінформ”.

“Канада — держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту”, — йдеться у заяві глави МЗС Канади.

Жолі додала, що ситуація в Секторі Гази є катастрофічною, адже “надто багато дітей та жінок були вбиті”. Крім того, вона заявила, що заручники повинні бути звільнені.

“Саме тому потрібно перемир’я і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно”, — додала міністр закордонних справ країни.

Нагадаємо, що 21 листопада МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Йоава Галанта. Обох обвинувачують у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів у Секторі Гази.