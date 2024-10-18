Канада надасть Україні військову допомогу на суму 64,8 мільйона канадських доларів, що включатиме боєприпаси, стрілецьку зброю та захисне спорядження.

Про це повідомив Білл Блер – міністр оборони Канади.

Ця допомога входить до складу більшого пакета військової підтримки на суму 500 мільйонів канадських доларів, про який було оголошено прем’єр-міністром Джастіном Трюдо в липні.

“Військова допомога, оголошена сьогодні, надає Україні важливі ресурси для захисту від російської агресії. Канада продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти Україні здобути перемогу”, – сказав Блер.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Канада виділила 4,5 мільярда канадських доларів на військову допомогу Україні.