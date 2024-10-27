Про це повідомляє місія Збройних сил Канади (CAF) на підтримку Сил безпеки України.

“Після навчань з експлуатації та обслуговування броньованих машин бойової підтримки версії “швидка допомога” в Німеччині машини були завантажені та відправлені в Україну. Ці машини допоможуть Україні в обороні від незаконного вторгнення на її землі”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 11 жовтня міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн дол. США).