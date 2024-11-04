Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході бесіди президент висловив подяку канадському уряду за проведення конференції в Монреалі, присвяченої звільненню полонених і депортованих осіб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Трюдо висловив підтримку Плану перемоги України.

Також лідери обговорили підготовку другого Саміту миру, а саме залучення країн Глобального Півдня до процесу. Крім того,

Прем’єр-міністр Трюдо повідомив, що Канада відправила в Україну першу систему ППО NASAMS, поставку якої планується завершити до кінця року.

Серед інших тем обговорення була подальша оборонна допомога Україні, ситуація на фронті та активність Північної Кореї.

Лідери також скоординували плани співпраці в рамках канадського головування в G7 наступного року.