Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Укрінформ.
“Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою”, – зазначив міноборони Канади.
Блер також нагадав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже повідомив Володимиру Зеленському про майбутню передачу системи під час телефонної розмови. Міністр додав, що країна активно працює над прискоренням цього процесу.
“Ми співпрацюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що невдовзі зможемо повідомити більше”, – наголосив Блер.
Комплекс NASAMS стане важливою складовою оборонного потенціалу України. Очікується, що система значно посилить здатність українських військових протидіяти ракетним загрозам з боку Росії.
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