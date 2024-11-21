Міністерство оборони Канади офіційно підтвердило передачу Україні системи протиповітряної оборони NASAMS. Комплекс вже перебуває на території Польщі, готуючись до транспортування в Україну.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Укрінформ.

“Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою”, – зазначив міноборони Канади.

Блер також нагадав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже повідомив Володимиру Зеленському про майбутню передачу системи під час телефонної розмови. Міністр додав, що країна активно працює над прискоренням цього процесу.

“Ми співпрацюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що невдовзі зможемо повідомити більше”, – наголосив Блер.

Комплекс NASAMS стане важливою складовою оборонного потенціалу України. Очікується, що система значно посилить здатність українських військових протидіяти ракетним загрозам з боку Росії.