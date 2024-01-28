Як повідомляє Reuters, Канада та Туреччина досягли угоди про відновлення Оттави експорту запчастин для дронів в обмін на велику прозорість щодо того, де вони застосовуватимуться. Угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО

Відповідно до угоди Анкара тепер надаватиме Оттаві інформацію про кінцевих користувачів виробленого у Канаді обладнання, особливо якщо його було експортовано до держав не членів НАТО. Повідомляється, що угоду було досягнуто на початку січня після місяців перемовин.