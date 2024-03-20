Сенат Парламенту Канади ухвалив у третьому читанні законопроект C-57, який реалізує Модернізовану угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA).

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Підписання цієї угоди відбудеться 22 вересня 2023 року під час візиту Президента України, Володимира Зеленського, до Оттави.

“Раніше, у лютому цього року, Палата представників парламенту Канади більшістю голосів підтримала цей захід і направила його на затвердження в Сенат”, — вказала Юлія Ковалів.

Далі угода буде направлена до Офісу генерал-губернатора Канади для отримання Королівського дозволу, що завершить процес ратифікації CUFTA в Канаді.

Модернізація Угоди про вільну торгівлю включає розділи про цифровий трейдинг, фінансові послуги та захист інвестицій, що стане важливим інструментом для українських компаній для виходу на канадський ринок та участі у будівництві канадських компаній.