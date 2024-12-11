Про це повідомляє “Укрінформ”.
За словами міністра оборони Канади Білла Блера, кошти будуть використані для забезпечення боєприпасами, навчання та інших критично необхідних ресурсів для України.
Документ також передбачає виділення 400 млн канадських доларів (приблизно 307 млн доларів США) для фінансової допомоги Україні через спеціальний рахунок Міжнародного валютного фонду.
Крім того, парламент Канади затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на підтримку гуманітарного розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні.
Як зауважує видання, опозиційна Консервативна партія Канади проголосувала проти виділення додаткових витрат, закликаючи уряд до відставки. Проте, це рішення було схвалено Палатою громад на останній дозволений законом день, і тепер чекає на схвалення Сенатом Канади, що очікується найближчим часом.
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