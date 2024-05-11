Виділені кошти спрямують на швидке постачання систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття російських атак.

Про це повідомляє Reuters.

У п’ятницю, 10 травня, міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що країна виділяє 76 млн канадських доларів (55,7 млн доларів США) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем ППО в Україну.

“Ці системи (ППО – ред.) допоможуть Україні захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки”, — заявив Блер під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса до Канади.

Загалом від початку російського вторгнення в Україну Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку України, зокрема 4 мільярди канадських доларів у вигляді військової допомоги.

Додамо, що Канада спільно з Данією погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. Зокрема 26 квітня міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 млн доларів на виробництво безпілотників українським ОПК. Цей внесок буде зроблено спільно з Великою Британією.