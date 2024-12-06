Канада оголосила про заборону ще 324 моделей вогнепальної зброї. Оттава також співпрацює з Україною, щоб передати їй частину забороненої зброї для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра громадської безпеки Домініка Леблана ті види, що були заборонені призначені для війни, а не для полювання чи спорту.

“Це означає, що ця зброя більше не може використовуватися”, – заявив Леблан.

Міністр оборони Білл Блер підтвердив, що українська сторона висловила зацікавленість у використанні цієї зброї й продемонстрував готовність передати її.

“Кожна допомога, яку ми можемо надати українцям – це ще один крок до їхньої перемоги”, – наголосив Блер.

Ця ініціатива продовжує заборону, запроваджену у 2020 році, коли було обмежено використання понад 1,500 моделей вогнепальної зброї. З того часу цей список розширився до понад 2,000 моделей, а останнє рішення стало відповіддю на заклики активістів про розширення переліку.