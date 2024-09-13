Про це йдеться в заяві фестивалю.

“TIFF змушений призупинити майбутні покази фільму “Росіяни на війні” в п’ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо дотримуємося нашої вчорашньої заяви, це рішення було прийнято з метою гарантування безпеки всіх гостей фестивалю, персоналу та волонтерів”, – йдеться в заяві.

Організатори фестивалю додали, що це безпрецедентний крок для TIFF. Вони наголосили, що підтримують громадянський дискурс про фільми та через них, включно з розбіжностями у поглядах, а також повністю підтримуємо мирні зібрання. Проте, як додали в заяві, вони отримали звіти, які “вказують на потенційну активність найближчими днями, яка становить значний ризик”.

“Це було неймовірно важке рішення. Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та принципами програмування. Ми вважаємо, що ця стрічка заслужила місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати її, коли це буде безпечно”, – додали організатори.

Продюсери фільму поширили заяву, в якій зазначили, що таке рішення TIFF “розбиває їхнє серце як режисерів і громадян Канади” і є “вражаюче неканадським”.

“Нашим пріоритетом як продюсерів у цьому виробництві була безпека нашого відважного режисера Анастасії Трофімової, попри те, що вона непохитно погоджувалася на ці ризики, створюючи документальний фільм. Ми припускали, що ці ризики виникнуть у Росії, а не в Канаді”, – йдеться в заяві.

Продюсери додали, мовляв, це не перемога канадців, у тому числі українців. Вони наголосили, що засуджують віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд, посла України в Канаді Юлію Ковалів, генконсула України в Торонто Олега Ніколенка, Конгрес українців Канади, низку сенаторів і політичних та громадських лідерів – за те, що нібито “їхні безвідповідальні, нечесні та підбурливі публічні заяви розпалювали насильницьку ненависть, яка призвела до болісного рішення TIFF призупинити показ “Росіян на війні”. Вони закликали прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо розслідувати “образу з боку суверенного уряду нашим демократичним цінностям і вільним ЗМІ”.