Міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив не скасовувати покази російської пропагандистської кінострічки “Росіяни на війні”.

Про це йдеться у заяві організаторів кінофестивалю.

“Хоча ми розуміємо занепокоєння, висловлені багатьма, ми переконані – як Венеціанський кінофестиваль й інші міжнародні фестивалі, до програми яких було включено цю стрічку, – що цей канадський документальний фільм заслуговує на місце у нашій програмі”, – йдеться у поширеній заяві.

На переконання організаторів кінофестивалю, “цей фільм жодним чином не повинен вважатися російською пропагандою”.

“Ми розуміємо та глибоко співчуваємо стражданням українського народу унаслідок незаконного російського вторгнення. Маючи справу із мистецтвом, створеним у цей політизований час, ми керуємося демократичними цінностями свободи совісті, думки й слова, а також правом на мирний протест, захищеними Канадською хартією про права й свободи для усіх канадців, в тому числі канадських митців”, – зазначається у заяві.

Водночас генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив “глибоке розчарування” позицією адміністрації кінофестивалю.

“Важливо не плутати російську пропаганду зі свободою слова. Україна, як ніхто інший, розуміє демократичні цінності, оскільки ми захищаємо їх власними життями. Утім ми виступаємо проти будь-яких маніпуляцій, що виправдовують обрання цієї стрічки”, – написав Ніколенко на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

Він додав, що “для Міжнародного кінофестивалю в Торонто ще не пізно ухвалити правильне рішення й скасувати решту показів цього фільму”.

“Не надавайте майданчик для поширення російської пропаганди, адже на кону репутація фестивалю”, – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Russians at war («Росіяни на війні») – документальний фільм російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової, яка понад пів року провела з російським батальйоном на сході України.

Створена стрічка в копродукції Канади та Франції. В описі вказано, що розповідає вона історії російських солдатів, які нібито «допоможуть глибше зрозуміти цю війну».

Усупереч закликам української громади, цю стрічку було внесено до програми Міжнародного кінофестивалю в Торонто, що проходить цими днями. У вівторок близько тисячі людей взяли участь у акції протесту з вимогами скасувати запланований показ. Раніше цю пропагандистську стрічку показали на позаконкурсній програмі Венеціанського міжнародного кінофестивалю.