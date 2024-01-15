Парламентський телеканал «Рада» уклав нову угоду на створення телепродукту для марафону «Єдині новини» на 2024 рік на 104,9 млн гривень із компанією «Кінокіт». Деталі угоди оприлюднили 12 січня на сайті Prozorro.

Угода передбачає послуги зі створення (виробництва) аудіовізуальних творів (телевізійних програм) для забезпечення цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини». Вона включає в себе розробку творчої концепції та передбачає частковий технологічний цикл виробництва для цілей парламентського телеканалу «Рада».

Не передбачаються прямі трансляції засідань парламенту та програми, які висвітлюють роботу Верховної Ради. Виробництво передбачається на 2024 рік на період дії воєнного стану в Україні.

Сума угоди становить 104 904 000 гривень.

Як свідчить інформація із сайту телеканалу «Рада», компанія «Кінокіт» перемогла у мистецькому конкурсі на виробництво телемарафону, який парламентський канал оголосив ще 24 листопада 2023 року. Компанія «Кінокіт» виробляє контент для телеканалу «Рада» з кінця 2021 року. Торік, на початку 2023-го, канал «Рада» уклав з «Кінокітом» договір на виробництво програм конкретно для телемарафону вартістю 120 млн грн. Тоді, як з’ясував «ДМ», компанія перемогла на мистецькому конкурсі з-поміж трьох претендентів.

23 лютого 2022 року канал «Рада» уклав п’ять контрактів з ТОВ «Кінокіт» на 180 млн гривень на виробництво різних телевізійних програм. Фірма перемогла в мистецькому конкурсі. Через запуск телемарафону суму за контрактами з ТОВ «Кінокіт» зменшили до 39,6 млн грн. За даними Spending, у 2022 році «Кінокіт» отримав від «Ради» загалом 147 млн грн, з них 107,7 млн переказали за договором, який аналітики не змогли знайти в системі Prozorro.

Крім того, у 2022 році «Кінокіт» отримав два замовлення від державного підприємства «Центр захисту інформаційного простору України»: на виготовлення відеоінформаційної продукції до Дня захисників і захисниць України вартістю 5 млн грн та на виробництво аудіовізуальних продуктів на 19,5 млн гривень (імовірно, йдеться про контент для телемарафону). Загалом, за даними «Наших грошей», за час повномасштабної війни канал «Рада» заплатив «Кінокіту» за виробництво продукту для телемарафону вже 253 млн грн.

За даними журналістів Bihus.info, компанія «Кінокіт» пов’язана з колишнім заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком. Співвласниками компанії «Кінокіт» є колишній генпродюсер «1+1» Володимир Оселедчик та акторка з Одеси Юлія Дроздова. Обоє пов’язані з Українською кіношколою, яку заснувала дружина Кирила Тимошенка — Альона Тимошенко (Оселедчик є лектором, а Дроздова там навчалась). 25 січня 2023 року Кирило Тимошенко звільнився з посади заступника керівника Офісу Президента.

За даними моніторингу «Детектора медіа», у жовтні–грудні 2022 року державний канал «Рада» був лідером з виробництва політичного піару серед каналів телемарафону. За даними моніторингу за березень–вересень 2022 року, Кирило Тимошенко разом з іншими працівниками Офісу Президента Андрієм Єрмаком та Михайлом Подоляком значно випередили інших політиків за кількістю піару, отриманого в ефірі телемарафону, зокрема й телеканалу «Рада». Станом на грудень 2022-го, тогочасний заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко другий місяць поспіль перебував у топі осіб, що з’являлися в етері телемарафону.