Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив наміри Європи продовжувати підтримку України та посилювати тиск на Росію, щоб завершити війну. Це стало відомо після його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, про що Мерц повідомив у своєму акаунті в соціальній мережі X.

«Європа та Америка єдині в цьому питанні: ми будемо активно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Це було обговорено з президентом США після його розмови з Путіним», – зазначив канцлер.

19 травня відбулися дві важливі телефонні розмови між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Перша розмова відбулася перед дзвінком Трампа до президента Росії Володимира Путіна, а друга – після. До другої розмови приєдналися також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Фінляндії Александер Стубб.

Дзвінок Трампа до Путіна тривав понад дві години, під час якого політики обговорювали можливість припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України, а також шляхи «мирного врегулювання української кризи», як це формулюється в Москві.

Після розмови Путін заявив, що «припинення вогню з Україною можливе лише після досягнення відповідних домовленостей», проте не уточнив, про які саме домовленості йдеться. Він також згадав про меморандум між Росією та Україною, який може включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, висловивши готовність працювати над таким документом. Проте деталі меморандуму залишаються невідомими.