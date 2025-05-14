Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслив важливість єдності Заходу в контексті ситуації в Україні, закликаючи до спільних дій між європейськими та американськими партнерами для досягнення миру. Ці слова прозвучали під час його першої промови на посаді канцлера у Бундестазі, де він акцентував на необхідності спільних зусиль для припинення війни.

Мерц акцентував, що тісна співпраця з президентом США Дональдом Трампом є критично важливою для встановлення миру в Україні. Він зазначив: «Політичний Захід не повинен дозволяти собі розділитися», підкреслюючи, що докладатиме всіх зусиль для зміцнення єдності між європейськими та американськими союзниками.

Канцлер також наголосив, що мир в Україні не може бути досягнутий під примусом, особливо якщо це стосується українського народу. «Ми сподіваємося, що ця чітка позиція буде підтримана не лише в Європі, а й нашими американськими партнерами», – додав він.

За словами Мерца, він нещодавно спілкувався з Трампом, обговорюючи ініціативу щодо 30-денного безумовного припинення вогню, яке могло б відкрити можливості для мирних переговорів. Він підкреслив, що Німеччина не стане стороною конфлікту, але продовжить підтримувати Україну.

«Ми рішуче протистоятимемо всім спробам Росії розділити європейські демократії», – зазначив канцлер, підкреслюючи важливість єдності та готовності до захисту.

Щодо мирних переговорів, 10 травня на зустрічі «коаліції охочих» представники США та європейських країн закликали Росію до 30-денного перемир’я, яке має розпочатися 12 травня. У заході взяли участь представники 35 країн, включаючи Україну, а також президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністри Великої Британії і Польщі.

Після засідання учасники провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який підтримує цю ініціативу.

Водночас президент Росії Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі 15 травня без попередніх умов, але не згадав про ініціативу «коаліції охочих» щодо 30-денного припинення вогню, яка вже отримала підтримку понад 20 країн.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив готовність провести переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня, про що було оголошено після розмови з президентом Франції Макроном.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі для прямих переговорів 15 травня. Дональд Трамп висловив можливість свого візиту до Стамбула на ці переговори, якщо на зустріч приїде і президент РФ Володимир Путін.