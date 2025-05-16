Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив своє глибоке розчарування через те, що Росія не скористалася можливістю розпочати переговори про мирне врегулювання конфлікту. У своєму повідомленні в соцмережі Х він підкреслив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії.

«Ми вважаємо, що Росія мала чудову можливість провести попередні переговори щодо мирної угоди та припинення вогню цього тижня. Ми дуже розчаровані, що цього не сталося», – зазначив Мерц.

16 травня у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії, які тривали близько двох годин. Під час цих зустрічей російська сторона висловила погрози щодо окупації Харківської та Сумської областей, а також вимагала визнання анексії Криму.

Згідно з інформацією, Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила військовим шляхом, як передумову для встановлення режиму тиші. Це стосується частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У переговорах у Стамбулі брали участь делегації України, Росії та представники Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров, перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники міністрів закордонних справ і оборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Після завершення переговорів Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали питання обміну полоненими та можливість припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі 1000 на 1000, і наразі Україна працює над деталями цього процесу. Міністр оборони висловив сподівання, що обмін може відбутися найближчим часом.

Раніше, 15 травня, у Стамбулі відбулися тривалі тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини. Президент України Володимир Зеленський, який зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі, охарактеризував рівень російської делегації як «бутафорський», але, з поваги до Трампа і Ердогана, відправив українську делегацію на переговори до Стамбула.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін не братиме участі у цих переговорах.