Піт Гегсет, кандидат Дональда Трампа на посаду глави Пентагону, підтвердив, що у 2017 році він досяг мирової угоди з жінкою, яка звинуватила його в сексуальному насильстві, та виплатив їй 50 тис. доларів.

Про це повідомляє CNN.

Геґсет розкрив цю інформацію комітету Сенату у справах збройних сил у письмовому листуванні як відповідь на запитання сенаторки-демократки від штату Массачусетс Елізабет Воррен.

Республіканець Геґсет заперечує звинувачення і називає інцидент “неприємністю”. Він зазначив, що підписав мирову угоду з умовою конфіденційності, щоб уникнути шкоди своїй кар’єрі ведучого новин на телеканалі Fox.

Інцидент стався у 2017 році в Монтереї, штат Каліфорнія. Жінка стверджувала, що Геґсет заблокував її вихід з готельного номера, взяв її телефон і вчинив сексуальне насильство, незважаючи на її неодноразові відмови.

Геґсет, у свою чергу, заявив, що зустріч була за згодою, і він неодноразово переконувався, що жінці “комфортно те, що відбувається між ними”.

Адвокат Геґсета, Тім Парлатор, раніше зазначав, що його клієнт здійснив виплату жінці через кілька років після ймовірного інциденту. Однак точна сума стала відома лише після того, як кандидат на посаду міністра оборони США сам розкрив її під час надання відповіді комітету. Адвокат продовжує наполягати на тому, що обвинувачення є неправдивими.