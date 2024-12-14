

Про це Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

Мерц постійно критику систему «громадянських грошей» (Bürgergeld або допомога по безробіттю) і планує змінити її, якщо очолить наступний уряд.

“Найбільший блок витрат – це так звані громадянські гроші. Треба поставити систему з голови на ноги. Термін «гроші громадян» зникне. Ми плануємо нове забезпечення базової (фінансової) безпеки: ми покінчимо з нелегальною міграцією і тим самим скоротимо основні видатки федерального бюджету. Для новоприбулих українських біженців від війни ми перейдемо від громадянських грошей до Закону про пільги для шукачів притулку. Натомість ми негайно надамо їм дозвіл на роботу та забезпечимо швидке визнання професійної кваліфікації. Люди можуть краще вивчити мову на роботі, ніж лише на курсах, які заброньовані на цілі тижні наперед”, — пояснив політик свої наміри.

Він також наголосив на необхідності підвищити ангажованість Німеччини в європейських і світових справах, на що, за його словами, «три роки марно чекають» країни ЄС.

“Німеччина навіть не відіграє ролі в розмовах про майбутнє України”, — дорікнув Мерц.