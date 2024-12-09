Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц у понеділок, 9 грудня прибув до Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час пресконференції політик висловив підтримку передачі Україні далекобійної зброї.

Про це він повідомив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз – не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни”, – заявив Мерц.

Він також наголосив, що обмеження дальності озброєння шкодять Україні.

“Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною”, – підкреслив він.

Мерц зазначив, що в Німеччині тривають активні дебати щодо шляхів посилення військової підтримки України з метою якнайшвидшого завершення війни.