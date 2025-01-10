Про це він сказав на конференції, передає PAP.
“Моє єдине зобов’язання – це зобов’язання перед польським народом, а що про це думає пропаганда в Москві, що про це думає Київ, це не є моїм зобов’язанням, моїм зобов’язанням є Польща”, – підкреслив Навроцький.
Навроцький підкреслив, що його “чіткий антикомунізм” не суперечить можливості висловлювати критичні зауваження щодо України, навіть у період російської агресії.
У відповідь на звинувачення, що його висловлювання можуть сприяти російській пропаганді, кандидат у президенти Польщі заявив, що пропаганда Росії “побудована таким чином, що намагається використовувати будь-які слова на свою користь”. Через це, за його словами, називати його проросійським неправильно.
Він також зазначив, що особисто є об’єктом переслідувань з боку російської влади через свою антикомуністичну позицію, і його ім’я неодноразово згадувалося в російських медіа.
Навроцький додав, що під час своєї передвиборчої кампанії він висловлюватиме позиції, які можуть не сподобатися не лише Кремлю, а й Києву та Брюсселю.
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