Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що його не хвилює критика з боку України щодо його висловлювань про вступ України до НАТО та ЄС. Він наголосив, що головним його пріоритетом є інтереси Польщі.

Про це він сказав на конференції, передає PAP.

“Моє єдине зобов’язання – це зобов’язання перед польським народом, а що про це думає пропаганда в Москві, що про це думає Київ, це не є моїм зобов’язанням, моїм зобов’язанням є Польща”, – підкреслив Навроцький.

Навроцький підкреслив, що його “чіткий антикомунізм” не суперечить можливості висловлювати критичні зауваження щодо України, навіть у період російської агресії.

У відповідь на звинувачення, що його висловлювання можуть сприяти російській пропаганді, кандидат у президенти Польщі заявив, що пропаганда Росії “побудована таким чином, що намагається використовувати будь-які слова на свою користь”. Через це, за його словами, називати його проросійським неправильно.

Він також зазначив, що особисто є об’єктом переслідувань з боку російської влади через свою антикомуністичну позицію, і його ім’я неодноразово згадувалося в російських медіа.

Навроцький додав, що під час своєї передвиборчої кампанії він висловлюватиме позиції, які можуть не сподобатися не лише Кремлю, а й Києву та Брюсселю.