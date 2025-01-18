Тшасковський заявив, що після війни Україна має стати частиною Європейського Союзу й НАТО. Також він висловився за збереження програми виплат для українців “800 плюс”.

Про це пише видання RMF24.

“Для нас головне, щоб кожен, хто до нас приходить і хоче розраховувати на підтримку, зміцнював економіку. І тому я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі”, — сказав кандидат у президенти Рафал Тшасковський.

Також претендент на найвищий пост в державі оголосив, що має намір запровадити фундаментальний принцип польської зовнішньої політики, який полягає у принципі “все, що ми робимо, має просто окупатися”.

У цьому контексті він наголосив на важливості України як країни, яка нині воює з Росією і в цьому сенсі зміцнює безпеку Польщі. Він підкреслив, що можливе майбутнє членство України в Європейському Союзі також має бути вигідним для Польщі.

Кандидат у президенти пояснив, що Польща не може зробити помилку, яку колись зробили інші західні країни, такі як Німеччина чи Швеція, куди можна було “просто приїхати лише за соціальними виплатами”. Також він зазначив, що зараз переважна більшість українців працює в Польщі, й більшість з них сприяє зростанню польської економіки.