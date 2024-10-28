Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії, сенатор Джей Ді Венс заявив, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна "ворогом", а радше конкурентом. Він також закликав до переговорів з РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Журналіст запитав Венса, чи вважає він Путіна союзником або ворогом, на що республіканець відповів, що Путін є конкурентом.

“Я думаю, що він явно супротивник. Він конкурент. Я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, це не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову“, — заявив він.

Також Венс наголосив, що переговори з Росією є необхідною умовою завершення війни в Україні.

“Я вважаю, що важливо, якщо ми колись закінчимо війну в Україні, принципово, на якомусь рівні, нам доведеться брати участь у певних переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі. І це просто необхідна частина”, — зазначив республіканець.