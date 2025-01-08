Відомий репер та засновник бренду Yeezy, Каньє Вест, звинуватив adidas у використанні недобросовісних методів для перешкоджання розвитку його компанії. У своїй заяві Каньє зазначив, що бренд adidas досі втручається в діяльність Yeezy, незважаючи на офіційне завершення їхньої співпраці.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

“Коли ви гуглите Yeezy.com, сайт adidas з’являється перед сайтом Yeezy. Члени adidas, припиніть робити це. Наше партнерство завершено. Ви – компанія з капіталом у 60 мільярдів доларів, яка заморозила мої рахунки. Тепер я повернувся на ноги і не буду це терпіти”, – заявив Каньє.

Ye згадав про конфлікти, які виникли між ним і adidas ще до скандального твіту, що привів до завершення співпраці. Він звинуватив компанію у крадіжці дизайнів та спробах репресій, а також назвав дії деяких колег у модній індустрії корисливими й нелояльними.

“Я робив феноменальну роботу для вас, і через те, що я відстоював себе, ви намагалися мене залякати й пригнічувати. Усі пам’ятають, що у мене були серйозні проблеми з adidas через крадіжку дизайнів і репресії ще до ‘того твіту'”, – додав він.

Ye також висловив невдоволення колегами, які використовували його популярність для просування власних інтересів.

“Кожен, хто фотографувався поруч зі мною, маючи власні лінії одягу й цілі, всі знали, що вони прикидалися моїми друзями, щоб просувати свої жалюгідні підробки Yeezy. Вони ніколи не хотіли щиро працювати для короля, вони хотіли використати короля”, – підкреслив Каньє.

Він наголосив, що бренд Yeezy залишається його головним пріоритетом, і заявив, що нові доступні ціни на продукцію змінять правила гри в індустрії. Він також згадав, що минулого року сайт Yeezy.com заробив 100 мільйонів доларів, незважаючи на те, що працював лише шість місяців.

“Yeezy – це для людей. Все інше було зайвим. Ми продали понад мільйон пар, а зараз я працюю над десятьма новими моделями”, – заявив Ye.

Репер завершив свою заяву наголосом на своїй незалежності та прагненні домінувати в модній індустрії.