Про це пишуться росЗМІ.

Зазначається, що репер Каньє Вест прибув до Москви на святкування дня народження російського модельєра Гоші Рубчинського, якому виповнилося 40 років.

Рубчинський та Вест давні друзі. У грудні 2023 року Гоша Рубчинський став керівником відділу дизайну компанії Yeezy, якою володіє американський репер Каньє Вест.

Агент модельєра Рубчинського заявив, що співак не буде давати очікуваний концерт на найбільшому стадіоні РФ, “Лужниках”, оскільки він прилетів виключно з візитом до свого друга.