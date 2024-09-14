Олаф Шольц заявив, що буде дотримуватися своєї відмови на дозвіл Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіуса дії для атак на цілі в глибині РФ попри рішення інших країн.

Про це він сказав під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі, пише видання Welt.

“Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше. Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема”, – сказав німецький канцлер.

Водночас він пообіцяв, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні, щоб “окупована країна не розвалилася”, а також тому, що необхідно “запобігти зухвалому нехтуванню Росією правил і досягти успіху в Європі”.

“Путін позбавляє свою країну будь-якого майбутнього. Мирне рішення може бути лише у тому випадку, якщо Росія визнає, що Україна не є васальною державою”, – сказав Шольц.