Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на необхідності стимулювати зайнятість серед українських біженців, які тривалий час перебувають у країні.

Про це повідомляє NTV.

Він підкреслив, що Німеччина створила всі необхідні умови для вивчення мови та пошуку роботи.

“Занадто багато з них перебувають тут уже так довго, що їм час починати працювати”, – зауважив Шольц

Канцлер додав, що реалізовані урядом заходи для стимулювання зайнятості наразі не принесли бажаних результатів.

За словами канцлера, це питання він детально обговорив із президентом України Володимиром Зеленським.

“Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі”, – додав політик.

Він зазначив, що тісна співпраця між урядами обох країн сприятиме активізації зусиль у цьому питанні. Уряд Німеччини має намір посилити заходи, спрямовані на заохочення українців до праці або створення умов для їхнього повернення додому.