Кароль Навроцький пройшов тест на наркотики перед другим туром виборів у Польщі

Як повідомляє Twitter-акаунт Кароля Навроцького

Кандидат на пост президента Польщі Кароль Навроцький успішно пройшов тест на наркотики та закликав свого суперника Рафала Тшасковського зробити те ж саме. У своєму повідомленні в соцмережі X він зазначив: “Поляки мають право бути впевненими, що майбутній президент абсолютно здоровий. Саме тому я вирішив пройти тест на наркотики, і, звісно, результат був негативним. Тепер черга пана Рафала! Наберися сміливості! Якщо ти чистий, тобі нема чого боятися!”

Під час телевізійних дебатів Навроцький викликав обговорення, коли поклав до рота нікотиновий пакетик. Він пояснив, що це була “нікотинова жуйка”, яку він використовував, оскільки йому було важко слухати свого опонента, який постійно говорив про свої уявні досягнення у Варшаві.

Навроцький представляє партію “Право та Справедливість” і виступає проти членства України в НАТО. 22 травня він підписав декларацію екскандидата Славоміра Менцена, в якій міститься пункт про відмову у вступі України до НАТО. На його думку, це може призвести до того, що “весь Північноатлантичний альянс опиниться у стані війни з Російською Федерацією”.

На відміну від нього, Рафал Тшасковський не підписав цю декларацію і відкрито підтримує вступ України до НАТО. У першому турі президентських виборів, що відбувся 18 травня, Тшасковський отримав 31,36% голосів, тоді як Навроцький набрав 29,54%. Славомір Менцен, який отримав 14,81% голосів, вибув з перегонів.

Другий тур виборів запланований на 1 червня, і саме тоді стане відомо, хто займе пост наступного президента Польщі.