Кароль Навроцький офіційно стане президентом Польщі 6 серпня

Про це повідомила пресслужба канцелярії парламенту Польщі у соцмережі Twitter

Кароль Навроцький, новообраний президент Польщі, офіційно розпочне свої обов’язки 6 серпня, коли відбудеться церемонія складання присяги в парламенті. Цю інформацію підтвердила пресслужба канцелярії польського парламенту через соціальну мережу Х.

Згідно з повідомленням, голова Сейму Шимон Головня підписав постанову про скликання парламенту для проведення цієї важливої події. Відзначено, що

“Національні збори відбудуться в залі засідань Сейму 6 серпня цього року о 10:00”, – пресслужба парламенту

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Деталі президентських виборів у Польщі

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Кароль Навроцький – 29,54%. Менцен, який набрав 14,81%, не пройшов до другого туру.

Другий тур виборів, що відбувся 1 червня, став змаганням між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”. За результатами голосування, Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Цікаво, що за результатами екзитполу, на початку другого туру лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький мав 49,7%.