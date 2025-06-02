Кароль Навроцький – новий президент Польщі 2025: програма і погляди на Україну

Польські медійники назвали його ідеальним кандидатом від “Права і Справедливості” у матеріалі Eurointegration

1 червня 2025 року в Польщі відбувся другий тур президентських виборів, в якому перемогу здобув незалежний кандидат Кароль Навроцький, підтриманий опозиційною партією “Право і Справедливість”. Його перевага над суперником Рафалом Тшасковським склала 1,78%. Президент України Володимир Зеленський вже привітав нового лідера сусідньої держави.

Тепер у Польщі функціонуватиме президент, який має право затверджувати або ветувати закони, а також парламент і коаліційний уряд, які ці закони ухвалюють, представляючи різні політичні сили. Основні відомості про програму Кароля Навроцького та його позиції щодо України зібрані в цьому матеріалі.

Кароль Навроцький, 42-річний історик за освітою, раніше займався боксом. Він очолював Музей Другої світової війни в Ґданську, а з липня 2021 року був президентом Інституту національної пам’яті Польщі. Польські ЗМІ вважали його ідеальним кандидатом від “Права і Справедливості”, яку очолює Ярослав Качинський.

Публіцист Міхал Кацевич у коментарі зазначав, що Качинський шукав “Дуду 2.0” – кандидата, який був би підконтрольним йому, але не відповідав би за помилки попереднього 10-річного президентства Анджея Дуди.

“Девіз Навроцького в цій кампанії: ‘Насамперед Польща, насамперед поляки’.”

Програма та політичні погляди Кароля Навроцького

Навроцький виступає за посилення озброєнь і боєготовності польської армії, вважаючи, що безпека країни має базуватися на власних силах та тісних відносинах зі США, особливо з адміністрацією Дональда Трампа. Він є євроскептиком, критикуючи Європейський зелений курс та міграційну політику ЄС, а також виступає проти контролю Євросоюзу над польською армією.

Обраний президент підтримує концепцію “Європи націй”, близьку до позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він обіцяє жорстку міграційну політику і захист кордонів, що є актуальним через проблему нелегальної міграції, особливо на білорусько-польському кордоні.

Щодо податкової політики, Навроцький планує знизити ПДВ з 23% до 22% та впровадити пільги для сімей з двома і більше дітьми, зокрема 0% податку на доходи фізичних осіб. Він виступає проти податків на майно, спадщину та податку на приріст капіталу (податок Belka).

Кароль Навроцький має консервативні погляди: він підтримує традиційні цінності, виступає проти абортів, не підтримує одностатеві партнерства, вважаючи шлюб союзом чоловіка і жінки, але відкритий до дискусій щодо альтернативних статусів близьких осіб.

Він також обіцяє захищати польський злотий, не вводити обмежень на володіння зброєю та не підписувати закони, які обмежують свободу слова.

Погляди Навроцького на відносини з Україною

Кароль Навроцький рішуче засуджує російську агресію проти України, вважаючи, що незалежність та суверенітет України є важливими для безпеки Польщі. На дебатах він заявив, що жодна країна не повинна підтримувати дипломатичні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас він підкреслює, що Польща продовжуватиме приймати українців, які працюють і платять податки, але наголошує на пріоритеті поляків у доступі до медичних послуг, освіти та соціальних виплат.

“До поляків не можна ставитися у власній країні гірше, ніж до іммігрантів.”

Навроцький також критикує Україну за невирішення питання Волинської трагедії, висловлюючи скептицизм щодо вступу України до ЄС та НАТО без належного визнання історичних конфліктів.

Він підписав декларацію націоналістичної “Конфедерації”, в якій міститься пункт про неприйняття вступу України до НАТО, що суперечить позиції чинного президента Анджея Дуди.

Обраний президент не підтримує відправлення польських військових в Україну в межах будь-яких місій.