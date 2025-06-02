Кароль Навроцький – новий президент Польщі: результати виборів 2025

Як повідомив у соцмережі X Кароль Навроцький

Кароль Навроцький, новообраний президент Польщі, поділився своїми думками щодо перемоги на виборах, підкресливши, що вона відображає бажання польського народу жити в “безпечній країні”. Цю інформацію політик оприлюднив у соціальній мережі X.

Навроцький зазначив, що виборча кампанія була досить “жорстокою”, і висловив вдячність своїм виборцям за підтримку.

“Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. Країні, яка має значення в міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах. Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші очікування.” – Кароль Навроцький

Крім того, він запевнив, що представлятиме Польщу на міжнародній арені, прагнучи забезпечити її статус як повноправного суб’єкта.

“Можете бути впевнені, що як глава держави я не відмовлюся від жодного питання, яке є важливим для Польщі та поляків. Ще раз дякую всім вам за довіру, яку я не розчарую.” – Кароль Навроцький

Деталі президентських виборів у Польщі

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, представник опозиційної партії “Право і справедливість”, здобув 50,89% голосів, тоді як його опонент Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

На початкових етапах, за даними екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький мав 49,7%.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Кандидат Менцен з 14,81% вибув із перегонів.

Другий тур виборів, що відбувся 1 червня, став ареною змагання між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.