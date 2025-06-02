Кароль Навроцький – новий президент Польщі: результати виборів 2025

Як повідомив у соцмережі X Кароль Навроцький
Кароль Навроцький, новообраний президент Польщі, поділився своїми думками щодо перемоги на виборах, підкресливши, що вона відображає бажання польського народу жити в “безпечній країні”. Цю інформацію політик оприлюднив у соціальній мережі X.
Навроцький зазначив, що виборча кампанія була досить “жорстокою”, і висловив вдячність своїм виборцям за підтримку.
“Ми хочемо жити в безпечній, економічно сильній країні, яка піклується про найслабших. Країні, яка має значення в міжнародних, європейських та трансатлантичних відносинах. Країні, яка дбає про свої багатовікові традиції та поважає свою історію. Я зроблю все можливе, щоб виправдати ваші очікування.”
Крім того, він запевнив, що представлятиме Польщу на міжнародній арені, прагнучи забезпечити її статус як повноправного суб’єкта.
“Можете бути впевнені, що як глава держави я не відмовлюся від жодного питання, яке є важливим для Польщі та поляків. Ще раз дякую всім вам за довіру, яку я не розчарую.”
Деталі президентських виборів у Польщі
Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, представник опозиційної партії “Право і справедливість”, здобув 50,89% голосів, тоді як його опонент Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.
На початкових етапах, за даними екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький мав 49,7%.
Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Кандидат Менцен з 14,81% вибув із перегонів.
Другий тур виборів, що відбувся 1 червня, став ареною змагання між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.