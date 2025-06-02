Кароль Навроцький виграв президентські вибори в Польщі 2025 року

Про це свідчать дані Державної виборчоє комісії Польщі (ПКВ) передає Gazeta wyborcza

На президентських виборах у Польщі, за результатами підрахунку 100% голосів у другому турі, перемогу здобув Кароль Навроцький, кандидат від партії “Право і справедливість”. Цю інформацію підтвердила Державна виборча комісія Польщі (PKW), про що повідомляє Gazeta Wyborcza.

Після обробки всіх протоколів, Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, що становить 10 606 628 голосів. Його суперник, Рафал Тшасковський, набрав 49,11% (10 237 177 голосів). Явка на виборах склала 73,96%.

На початку другого туру, за даними екзитполу, лідером вважався мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький мав 49,7% підтримки.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а кандидат Менцен з 14,81% вибув з перегонів.

Другий тур, що відбувся 1 червня, став вирішальним, адже громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Права і справедливості”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

Деталі про Кароля Навроцького

Кароль Навроцький виступає за збільшення витрат на оборону та підтримку України, проте проти ратифікації вступу України до НАТО, пояснюючи це ризиком втягнення Альянсу у конфлікт з Росією. У міжнародних справах він надає перевагу співпраці з Вашингтоном.

У соціальних питаннях Навроцький дотримується консервативних поглядів: він виступає проти прав ЛГБТ та обмежує доступ до абортів, спираючись на католицькі цінності.