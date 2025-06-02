Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів у Польщі

Про це свідчить екзитпол центру Ipsos передає Gazeta wyborcza.

У Польщі завершився другий тур президентських виборів, який приніс зміни у політичному ландшафті країни. Згідно з останніми даними екзитполу, проведеного центром Ipsos, перемогу здобув Кароль Навроцький, кандидат від партії “Право і справедливість”, отримавши 51% голосів виборців.

Його опонент, Рафал Тшасковський, набрав 49% голосів. Різниця між кандидатами становить всього 2 процентні пункти, тоді як статистична похибка дослідження Ipsos оцінюється у 0,5 процентних пунктів.

Результати екзитполів виявилися неоднозначними: після закриття виборчих дільниць ранні опитування вказували на лідерство Тшасковського, але пізніше дані показали перевагу Навроцького.

Явка у другому турі склала 71,7% виборців, що є найвищим показником в історії президентських виборів у Польщі. Попередній рекорд належав 1995 року, коли явка у другому турі між Александром Кваснєвським та Лехом Валенсою становила 68,23%.

Нагадаємо, що у першому турі, який відбувся 18 травня, лідирував Рафал Тшасковський з 31,36% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 29,54%. Третє місце зайняв Менцен з 14,81%, який вибув із перегонів.

1 червня виборці обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Права і справедливості”, які набрали найбільше голосів у першому раунді.

Позиції кандидатів

Обидва кандидати висловлюють підтримку збільшенню витрат на оборону та допомогу Україні, проте їхні підходи до інших важливих питань суттєво відрізняються. Тшасковський вважає, що членство України в НАТО є ключовим для безпеки Польщі, тоді як Навроцький заявив, що не ратифікуватиме вступ України до Альянсу, оскільки побоюється, що це може призвести до втягнення НАТО у війну з Росією.

У міжнародній політиці Тшасковський акцентує на важливості тісних зв’язків із Європейським Союзом та США, тоді як Навроцький більше орієнтується на розвиток відносин з Вашингтоном.

Соціальні питання також є предметом розбіжностей між кандидатами: Тшасковський підтримує права ЛГБТ та доступ до абортів, тоді як Навроцький виступає проти, посилаючись на католицькі традиції.