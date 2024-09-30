На горі Іван Піп у Карпатах випав перший сніг цього року.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на ранок 30 вересня на горі Іван Піп туман. Температура повітря на вершині станом на 9:30 становила -5°С. Вітер північний зі швидкістю 20-22 м/с.

Гора Іван Піп розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона є однією з найвищих в Україні – її вершина сягає 2028,5 метрів у висоту.