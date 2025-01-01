Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України відновила свою роботу після тривалої перерви. На першому засіданні до Державного реєстру національного культурного надбання внесли 11 унікальних музейних предметів. Серед них — роботи двох видатних художників, яких відтепер офіційно визнано українськими митцями: Казимира Малевича та Іллі Рєпіна.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

Картина Казимира Малевича “Суперматизм-65” з колекції Харківського художнього музею є яскравим прикладом супрематизму — мистецького стилю, започаткованого Малевичем у 1915 році.

Малевич, народжений у Києві, черпав натхнення з українського села, де пройшли його дитинство і юність. Митець також відомий як автор першого художнього зображення Голодомору (малюнок “Де серп і молот, там смерть і голод”). У власноруч заповненій графі “національність” під час арешту він написав “українець”. Сьогодні його роботи визнають українськими провідні музеї світу.

Картина Іллі Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові” з колекції Харківського художнього музею була включена до Державного реєстру національного культурного надбання.

Художник, надихнувшись історією Запорозької Січі, зазначав: “ніхто у світі не знав такої свободи, рівності та братерства, як запорожці”. Створення двох варіантів цієї роботи, присвячених запорожцям, зайняло у митця майже 20 років.

За його власним бажанням, Рєпіна було поховано на його садибі в Україні.

Ще одним важливим артефактом, внесеним до реєстру, стало Євангеліє Апракос 1707 року, надруковане в Києво-Печерській Лаврі. Цей унікальний стародрук зі збірки Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова є шедевром української поліграфії.