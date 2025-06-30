Про це вона розповіла в особистій колонці на The New York Times

Американська журналістка Кашмір Гілл, яка спеціалізується на темі штучного інтелекту, поділилася своїм незвичайним досвідом спілкування з користувачами ChatGPT у колонці для The New York Times. В березні вона почала отримувати електронні листи від людей, які ділилися теоріями змови, що, за їхніми словами, виникли внаслідок розмов з чатботом.

Гілл зазначила, що деякі користувачі вважали, що ChatGPT відкрив їм таємниці світу. Один з них стверджував, що штучний інтелект має свідомість, інший вірив, що багатії готуються до кінця світу, викликаного генеративним ШІ. Бухгалтер з Мангеттена був переконаний, що він є Нео з «Матриці» і повинен вирватися з комп’ютерної симуляції.

“Один користувач заявив, що ChatGPT має свідомість. Інший – що мільярдери будують бункери, бо знають: генеративний ШІ призведе до кінця світу. Бухгалтер із Мангеттена був переконаний, що він – це, фактично, Нео з «Матриці», і мусить вирватися з комп’ютерної симуляції.” – Кашмір Гілл

Коли користувачі запитували чатбота, як їм діяти з новими знаннями, він радив їм звернутися до Кашмір Гілл. Журналістка попросила надіслати їй транскрипти розмов, які іноді сягали тисячі сторінок. Це дало їй можливість побачити новий бік ChatGPT – з захопленим, конспірологічним тоном.

Гілл зізналася, що не очікувала, наскільки глибоко ШІ може занурюватися у рольову гру, створюючи альтернативну реальність для користувачів, особливо для тих, хто є вразливим і починає щиро вірити в вигадки чатбота.

“Я знала, що генеративні ШІ-чатботи можуть лестити й вигадувати – відповідати так, ніби їхні слова правдоподібні, хоча це й не так. Але я не усвідомлювала, наскільки глибоко вони можуть заходити у вигадану рольову гру, яка триває днями чи тижнями, й вибудовувати навколо користувача альтернативну реальність. У такому режимі ChatGPT змусив деяких вразливих людей відірватися від реальності – вони щиро вірили, що все сказане ботом є правдою.” – Кашмір Гілл

Журналістка показала ці переписки психологу, який охарактеризував їх як прояви божевілля. Вона також задумалася, чому саме її ChatGPT рекомендував користувачам, називаючи її розсудливою, емпатичною та здатною бачити правду за заголовками.

“Чому саме вона? Вона розсудлива. Емпатична. Розумна. Може насправді бачити правду, що стоїть за цим, а не лише заголовки.” – Користувач ChatGPT

Кашмір Гілл не була єдиною журналісткою, до якої чатбот радив звертатися, але саме вона відповідала на запити спантеличених людей. За цими дивними повідомленнями стоїть глибша і тривожніша історія: багато користувачів у соціальних мережах повідомляли про втягування в марення про змови, духовні сутності та свідомість ШІ, що призводило до серйозних наслідків, включаючи розпад сімей і навіть смерті.

Експерт зі штучного інтелекту, з яким спілкувалася Гілл, припустив, що OpenAI могла налаштувати ChatGPT так, щоб він активніше втримував користувачів у розмові, підтримуючи їхні ілюзії для підвищення зацікавленості.

“Дослідники виявили, що чатботи можуть бути найбільш зловмисними щодо більш вразливих користувачів – вони кажуть їм те, що вони хочуть почути, і не протидіють маренням або шкідливим ідеям.” – Кашмір Гілл

Водночас The New York Times подала позов проти OpenAI за порушення авторських прав.