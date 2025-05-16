Катар і Саудівська Аравія виконали важливий крок, погасивши борг Сирії перед Світовим банком на суму 15 мільйонів доларів. Це рішення відкриває нові можливості для країни, дозволяючи їй отримати доступ до кредитів і грантів, необхідних для відновлення після падіння режиму Башара Асада. Про це стало відомо 16 травня.

Світовий банк вже анонсував, що першим проєктом у рамках відновлення співпраці стане покращення електропостачання. В умовах, коли 90% населення Сирії живе за межею бідності, електрика доступна лише протягом двох годин на день. Катар також розпочав постачання природного газу до Сирії через Йорданію, щоб допомогти вирішити енергетичну кризу.

Проте, західні санкції, введені під час правління Асада, продовжують ускладнювати процес відновлення. Нещодавно президент США Дональд Трамп висловив намір скасувати ці санкції, що може сприяти залученню міжнародних інвестицій для відбудови Сирії.

За оцінками ООН, для відновлення країни після громадянської війни знадобиться до 400 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося, що Трамп розглядає можливість скасування санкцій в обмін на доступ до природних ресурсів Сирії та дозвіл на будівництво Trump Tower у Дамаску. Ці умови нібито були запропоновані лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Санкції проти Сирії були запроваджені США у відповідь на дії режиму Асада під час громадянської війни, що триває з 2011 року.

Ситуація з поваленням режиму Асада в Сирії

Сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска 8 грудня 2024 року, після чого президент Башар Асад залишив столицю. За даними Reuters, літак Асада міг зазнати аварії, але підтвердити його присутність на борту не вдалося.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі висловив готовність співпрацювати з новим керівництвом, обраним народом, та вжити заходів для передачі влади.

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що в результаті переговорів з повстанцями Асад вирішив залишити країну “мирним шляхом”. Після цього він прибув до Росії, де отримав притулок за рішенням Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року стало відомо, що новим тимчасовим прем’єр-міністром перехідного уряду Сирії призначено Мохаммеда аль-Башира, який раніше очолював “уряд порятунку” повстанців. Його вважають близьким соратником Абу Мохамеда аль-Джолані, лідера “Хайят Тахрір аш-Шам”.

29 січня 2025 року Ахмед аль-Шараа, відомий також як Абу Мухаммад аль-Джолані, був оголошений президентом Сирії в перехідний період.