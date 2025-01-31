У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. Унаслідок аварії загинули десятки людей. Станом на четвер удень з річки Потомак рятувальники підняли понад 40 тіл.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Занурення у воду припинили через настання темряви, складні умови та те, що більшість жертв, яких можна було дістати без підняття фюзеляжу, вже знайдені.

Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, представники Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), компанії American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з родичами загиблих у спеціальному центрі допомоги.

Губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB із запитом на отримання маніфесту рейсу — списку всіх пасажирів і членів екіпажу. Документ очікують отримати вже сьогодні, у п’ятницю (у США ще четвер).

Посадовці США, зокрема Келлі та представники Нацради з безпеки на транспорті, чекають, коли будуть повідомлені всі родини загиблих, перш ніж оприлюднити будь-які дані про особи жертв.

“На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки… Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень”, – заявила Келлі.

CNN повідомляє, що одну з чорних скриньок літака CRJ 700 вже знайшли, але поки що неясно, яку саме з двох.