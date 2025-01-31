Про це повідомляє CNN із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Занурення у воду припинили через настання темряви, складні умови та те, що більшість жертв, яких можна було дістати без підняття фюзеляжу, вже знайдені.
Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, представники Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), компанії American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з родичами загиблих у спеціальному центрі допомоги.
Губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB із запитом на отримання маніфесту рейсу — списку всіх пасажирів і членів екіпажу. Документ очікують отримати вже сьогодні, у п’ятницю (у США ще четвер).
Посадовці США, зокрема Келлі та представники Нацради з безпеки на транспорті, чекають, коли будуть повідомлені всі родини загиблих, перш ніж оприлюднити будь-які дані про особи жертв.
“На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки… Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень”, – заявила Келлі.
CNN повідомляє, що одну з чорних скриньок літака CRJ 700 вже знайшли, але поки що неясно, яку саме з двох.
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