Офіційні джерела підтвердили, що серед загиблих були всі 175 пасажирів, двох членів екіпажу вдалося врятувати.

Про це проінформували в Yonhap з посиланням на рятувальні служби, The Guardian.

Лише двом людям вдалося вижити, тоді як 179 осіб стали жертвами катастрофи літака, що сталася в неділю вранці в міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї. Тіла усіх загиблих уже знайдено.

“Зі 179 загиблих ідентифіковано 65 осіб”, – повідомили рятувальники.

Двоє вижилих членів екіпажу були знайдені у хвостовій частині літака. Вони отримали травми середньої та важкої тяжкості, про що повідомили представники влади.

Уряд Південної Кореї оголосив семиденний траур на знак скорботи за загиблими. На державних установах приспустять прапори, а чиновники носитимуть чорні стрічки.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air зазнав аварії під час приземлення в аеропорту Муан, що на південному заході країни. Літак вийшов за межі злітно-посадкової смуги, врізався в огорожу та вибухнув.