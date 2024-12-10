Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак увійшов до списку найвпливовіших людей Європи 2025 року за версією Politico, зайнявши друге місце в категорії "Мрійники". Видання відзначає його роль "фіксера" президента Володимира Зеленського, людини, яка займається вирішенням складних проблем.

Про це пише видання Politico.

У статті йдеться про те, що після трьох років війни Єрмак змістив акцент зі спроби перемогти у війні на досягнення миру. Місія Андрія Єрмака полягає в тому, щоб переконати міжнародну спільноту підтримати позицію України щодо досягнення справедливого миру. Це включає відновлення територіальної цілісності країни, надання безпекових гарантій, зокрема через потенційне членство в НАТО, та застосування серйозних санкцій проти Росії.

“Переобрання Дональда Трампа – велика невдача для Єрмака. Новообраний президент пообіцяв швидко завершити війну і, як очікується, спробує підштовхнути Київ до поступок Путіну. Після того, як Зеленський дав відсіч і наполіг на тому, що Сполучені Штати не можуть змусити його країну “сидіти і слухати” за столом переговорів, один з найближчих радників Трампа Ілон Маск висміяв “дивовижне” почуття гумору українського лідера. Наразі фіксер українського президента шукає співрозмовників у найближчому оточенні Трампа і має підтверджені зустрічі з кількома членами нової адміністрації”, – пише Politico.

Єрмак активно шукає способи залучити ключових міжнародних партнерів, зокрема через спроби заручитися підтримкою Китаю. Проте після невдачі, як пише видання, він націлився на Індію.

Згідно з Politico, Єрмак також працює над створенням контактів в оточенні Трампа, щоб зберегти цілісність України і обмежити можливі поступки Росії.

“Як і нова адміністрація у Вашингтоні, влада в Нью-Делі вважає, що Україна повинна піти на компроміси, щоб припинити війну. Глава Офісу президента сповнений рішучості обмежити обсяг цих поступок і забезпечити збереження цілісності своєї країни”, – йдеться у статті матеріалі.

Серед інших осіб, які потрапили в категорію “Мрійники”, — глава європейської дипломатії Кая Каллас, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, керівник німецького оборонного концерну Reinmetall Армін Паппергер, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Папа Римський Франциск, іспанський прем’єр Педро Санчес та гендиректор французького ШІ-стартапу Mistral.