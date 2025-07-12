Кеті Тейлор захистила титул абсолютної чемпіонки у бою з Амандою Серрано

Як цитує абсолютну чемпіонку світу BBC Sport

Кеті Тейлор, ірландська боксерка, знову довела свою майстерність, здобувши третю перемогу над пуерториканською спортсменкою Амандою Серрано. Цей поєдинок, що відбувся в Нью-Йорку, став завершальним у їхній трилогії та дозволив Тейлор захистити звання абсолютної чемпіонки світу у першій напівсередній вазі.

Тейлор вперше завоювала титул абсолютної чемпіонки у червні 2019 року, коли перемогла бельгійку Дельфін Персун. Відтоді вона успішно захищала свої пояси сім разів, але у травні 2023 року зазнала поразки від англійки Шантель Кемерон. Проте, у реванші з Кемерон, Кеті повернула собі титул абсолютної чемпіонки, а в листопаді 2024 року вдруге здолала Серрано.

У липні 2025 року відбувся третій бій між Тейлор і Серрано, де ірландка знову підтвердила свій статус, захистивши титули WBA, WBC, IBF, WBO та IBO у першій напівсередній вазі. Поєдинок тривав усі 10 раундів, а перемога Тейлор була зафіксована рішенням більшості суддів із рахунком 95-95, 97-93, 97-93.

Ця перемога стала дев’ятим захистом титулу абсолютної чемпіонки для Кеті Тейлор та 25-ю перемогою в її кар’єрі. Для Серрано це була третя поразка, і всі вони сталися саме від Тейлор. Незважаючи на це, пуерториканка зберегла свої пояси WBA, WBO та IBO у напівлегкій вазі.