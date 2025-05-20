Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу у справах закордонних справ, прогнозує, що санкції, накладені на Росію через її агресію в Україні, матимуть ще більш потужний вплив на російську економіку в найближчі місяці. За її словами, нові дані свідчать про те, що Росія вже починає відчувати наслідки цих обмежень.

На засіданні Ради з закордонних справ, яке відбулося в Брюсселі, Каллас зазначила, що російська економіка досягла критичного етапу, коли їй доводиться покладатися на ланцюги постачання. Це, за її словами, свідчить про те, що ефект від санкцій буде посилюватися.

Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС зберуться для обговорення 17-го пакету санкцій, до яких приєднається і український міністр Андрій Сибіга. Вони також планують обговорити підготовку наступного пакета обмежень.

Каллас підкреслила, що Єврокомісія має намір включити до нового пакету санкцій обмеження на ціну на нафту, а також заходи, що стосуються енергетичного та банківського секторів.

Вона також спростувала російські заяви про те, що санкції завдають більше шкоди Європі, ніж Росії. “Ми маємо дані, які підтверджують, що ситуація в Росії не така вже й добра”, – зазначила вона, акцентуючи на потужності російської пропаганди.

14 травня посли ЄС затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії, що стало ще одним кроком у зусиллях міжнародної спільноти ізоляції Москви.

Санкції після вторгнення в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року світова спільнота запровадила безпрецедентні санкції, спрямовані на ізоляцію Росії та підрив її економіки. Ці заходи мають на меті змусити Росію припинити агресивні дії.

Основні види санкцій включають:

Економічні: обмеження на торгівлю, заборона експорту та імпорту певних товарів і послуг;

Фінансові: замороження активів російських банків та осіб, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи;

Політичні: дипломатичні бойкоти, виключення з міжнародних організацій;

Технологічні: обмеження на доступ до високих технологій, необхідних для розвитку промисловості;

Енергетичні: обмеження на експорт енергоносіїв з Росії.

На сьогоднішній день Європейський Союз вже запровадив 17 пакетів санкцій проти Росії та її союзників, що свідчить про рішучість міжнародної спільноти у боротьбі з агресією.