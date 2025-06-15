Казахстан розпочинає будівництво атомних електростанцій з Росатомом і CNNC

Про це повідомляється Reuters з посиланням уряду Казахстану.

Казахстан готується до будівництва своїх перших атомних електростанцій, залучаючи до цього проекту російську державну атомну корпорацію “Росатом” та китайську національну атомну корпорацію CNNC. Цю інформацію підтвердив уряд Казахстану, повідомляє Reuters.

У жовтні 2024 року в Казахстані відбувся референдум, на якому громадяни підтримали ідею будівництва атомних електростанцій. Казахстан має амбітні плани до 2035 року досягти 2,4 гігавата ядерних потужностей.

У березні 2025 року було створено Казахстанське агентство з атомної енергії, яке розпочало прийом заявок від міжнародних розробників атомних електростанцій. Серед країн, які подали свої пропозиції, є Франція, Південна Корея, Китай та Росія.

Заявка “Росатома” була визнана “оптимальною”, оскільки компанія має можливість залучати державне фінансування з бюджету Росії для реалізації проектів за кордоном.

Росія планує збудувати двохреакторну атомну станцію, розташовану за 400 кілометрів від Алмати. На цій станції будуть використовуватися реактори ВВЕР-1200, які належать до третього покоління. Ця технологія вже успішно застосовується як в Росії, так і за її межами.

Китайська корпорація CNNC також братиме участь у будівництві атомної електростанції в Казахстані.

“Китай, безумовно, є однією з країн, яка має всі необхідні технології та всю промислову базу, і нашим наступним пріоритетом є співпраця з Китаєм” – уряд Казахстану

Крім того, Китай уклав угоду з Казахстаном про прямий експорт нафти та газу, що дозволить уникнути залежності від Росії, через яку наразі проходить більшість транзиту енергоресурсів з Казахстану.