Про це в коментарі Суспільному повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“За моєю інформацією, там в районі Курахового йдуть бої. В тому числі, українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове, тому казати про те, що російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там більша частина міста просто знесена в щебінь. Це треба визнати”, — розповів речник ОСУВ “Хортиця”.

Сили оборони не покинули Курахового, розповів Трегубов.

“Оскільки українські війська ще зберігають позиції в межі міста, про якесь залишення ми говорити не можемо”, — наголосив він.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 11 січня, проєкт “Deep State” повідомив, що російська армія окупувала Курахове. Також у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook зранку 11 січня не згадали про Курахівський напрямок оборони — місто Курахове, а також сусідні Дачне, Ясинове та Янтарне внесли до Покровського напрямку.