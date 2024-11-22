21 листопада для атаки на Дніпро російські війська застосували нову експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Назва зброї викликала плутанину, однак керівник ГУР пояснив, що "Орєшнік" – це лише шифр розробки.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час дискусії “Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни”.

Він уточнив, що ця ракета є носієм ядерної зброї, але була запущена у варіанті без бойової частини.

“Вчора російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета ‘Орєшнік’, так він її назвав. “Орєшнік” – це назва науково-дослідної роботи. Це її просто шифр. Сама система називається “Кедр””, – повідомив Буданов.

За словами керівника розвідки, станом на жовтень Росія мала у своєму розпорядженні лише два дослідні зразки цієї ракети, хоча не виключено, що їх виготовили трохи більше.

“Ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень мали зробити два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше. Але повірте: це дослідний зразок. Це ще не серійне виробництво, слава богу”, – наголосив Буданов.

Він також повідомив, що ракета містила шість блоків із суббоєприпасами. Її точний вміст наразі досліджують експерти.

Буданов додав, що використання “Кедра” без ядерного заряду може розглядатися як попередження з боку РФ, що країна ще не перейшла межу раціональності. Це також демонструє те, що ракета залишається у стадії випробувань і не перебуває у масовому виробництві.

Нагадаємо, 21 листопада Росія здійснила комбіновану ракетну атаку на Україну, використавши ракети Х-101, Х-47М2 “Кинжал” і міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Дніпру.