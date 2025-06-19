Кір Стармер закликає Трампа до переговорів щодо ядерної програми Ірану

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на заяву Стармера.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії, звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням не відмовлятися від дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Ірану. Цю інформацію оприлюднило агентство Bloomberg, посилаючись на заяву британського лідера.

Стармер акцентував увагу на важливості зниження напруженості на Близькому Сході та підкреслив, що ядерне питання слід вирішувати через дипломатію, а не через конфлікти.

“Ядерне питання потрібно вирішувати, але краще робити це шляхом переговорів, а не конфлікту. Саме тому нашою чіткою метою є деескалація ситуації.” – Кір Стармер

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, Дональд Трамп повідомив американських високопосадовців про намір атакувати Іран, але вирішив відкласти ці плани, щоб дочекатися реакції Тегерана на ядерну програму.

Однією з можливих цілей США є об’єкт зі збагачення урану у Фордо, який розташований під землею і вважається важкодоступним для звичайних авіабомб.

Раніше Трамп, відповідаючи на запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, зазначив: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Верховний лідер Ірану, аятола Алі Хаменеї, у свою чергу, заявив, що країна не піддасться тиску і попередив про “непоправні наслідки” у разі американського військового втручання.

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по численних об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та військовою інфраструктурою.

“Метою операції є завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.” – Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю

Внаслідок цих атак загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо безпеки ядерних об’єктів. Іран, у свою чергу, запевнив, що його об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю, а 13-14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських атак, проте Вашингтон спростував ці звинувачення і закликав Тегеран повернутися до переговорів щодо ядерної програми.