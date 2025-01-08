Кіт Келлог, якого Дональд Трамп обрав спецпредставником з питань України та Росії, заявив, що однією з його ключових завдань буде знайти вирішення для поточної повномасштабної війни впродовж перших 100 днів після інавгурації нового президента США.

Про це він сказав у коментарі Fox News.

Келлог підкреслив, що Трамп та його команда усвідомлюють обмежений час, що у них є для вирішення конфлікту. Він зазначив, що Трамп не має наміру поступатися Путіну чи Росії, а має на меті збереження суверенітету України та забезпечення справедливості.

Радник Трампа також вважає, що відмова адміністрації Байдена від переговорів з російським диктатором Путіним після 2022 року стала великою помилкою, і заявив, що Трамп налаштований на ведення діалогу з російським лідером.

Келлог зазначив, що Трамп прагнутиме запропонувати прийнятне рішення як для Путіна, так і для Володимира Зеленського в “короткостроковій перспективі”.

Він додав, що буде працювати над досягненням цієї мети впродовж перших 100 днів свого перебування в офісі.