Про це він сказав в етері Fox News.
Він порівняв поточну ситуацію до битви в клітці, де обидва бійці, втомлені від війни, готові здатися, і для цього потрібен “рефері”, яким, на його думку, може бути президент США Дональд Трамп.
Келлог зазначив, що війна між Україною та Росією зараз набуває характеру виснаження, з великими втратами з обох сторін.
За його словами, співвідношення втрат становить приблизно 1 до 5, де за загиблими росіянами нараховується 350–400 тисяч, а за українцями — 150 тисяч.
“Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: Можливо, прийшов час відступити'”, — підкреслив він.
Майбутній спецпредставник також висловив впевненість, що саме Трамп буде здатний завершити війну між двома державами.
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