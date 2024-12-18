Майбутній спецпредставник США з України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що Україна та Російська Федерація нібито готові до проведення перемовин.

Про це він сказав в етері Fox News.

Він порівняв поточну ситуацію до битви в клітці, де обидва бійці, втомлені від війни, готові здатися, і для цього потрібен “рефері”, яким, на його думку, може бути президент США Дональд Трамп.

Келлог зазначив, що війна між Україною та Росією зараз набуває характеру виснаження, з великими втратами з обох сторін.

За його словами, співвідношення втрат становить приблизно 1 до 5, де за загиблими росіянами нараховується 350–400 тисяч, а за українцями — 150 тисяч.

“Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: Можливо, прийшов час відступити'”, — підкреслив він.

Майбутній спецпредставник також висловив впевненість, що саме Трамп буде здатний завершити війну між двома державами.