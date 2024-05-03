"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Про це повідомляє посольство Британії в Україні.

“Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

Камерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.