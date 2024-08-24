Незалежний кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший припинив свою кампанію та підтримав Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції Кеннеді приєднався до Трампа на передвиборчому заході в Арізоні, де отримав підтримку натовпу. Трамп пообіцяв створити комісію для розслідування замахів і оприлюднити документи про вбивство Джона Кеннеді.

Роберт Кеннеді-молодший вирішив зняти своє ім’я з бюлетенів у 10 штатах, де Трамп або Камала Гарріс мають шанси на перемогу, але залишиться кандидатом в інших.

Він також зазначив, що обговорював з Трампом питання безпеки, свободи слова, припинення воєн, боротьби з хронічними захворюваннями та захисту довкілля.

«Є ще багато питань і підходів, щодо яких у нас залишаються дуже серйозні розбіжності. Але в інших ключових питаннях ми згодні», – сказав він журналістам.

Роберт Кеннеді розпочав свою кампанію на президентських виборах у квітні 2023 року, спочатку як суперник Джо Байдена в Демократичній партії, а згодом вирішив балотуватися як незалежний кандидат.

За результатами опитування Reuters/Ipsos у листопаді 2023 року, Кеннеді отримав 20% підтримки в тристоронніх перегонах з Байденом і Трампом.