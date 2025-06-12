Як припускають журналісти проєкту “Схеми” (Радіо Свобода), на основі власних джерел, з аеропорту Керч можуть запускати дрони у напрямку України.

Аеропорт “Керч”, розташований на сході окупованого Криму, змінив свій статус з цивільного на військовий. Після анексії у 2014 році цей аеропорт використовувався російськими військовими як майданчик для вантажного транспорту. Наразі на його території з’явилися нові фортифікаційні та маскувальні споруди.

Журналісти проєкту “Схеми” (Радіо Свобода) на основі власних джерел вважають, що в найближчому майбутньому з цього аеропорту можуть почати запускати безпілотники в бік України.

“Дані з російського держреєстру нерухомого майна та супутникові знімки, які отримали та проаналізували журналісти проєкту “Схеми”, можуть свідчити про масштабні роботи на території летовища. Цілком вірогідно, що з нього запускатимуть дрони-камікадзе по материковій частині України.” – Журналісти проєкту “Схеми”

Порівняння супутникових знімків, отриманих від естонського видання Delfi за лютий і червень 2025 року, виявило нові фортифікаційні та маскувальні споруди навколо злітної смуги.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський, який ознайомився зі знімками, вважає, що це може бути технічна база для комплектації, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

“Маскувальні споруди розміром приблизно 12 на 9 метрів підходять для укриття техніки, місць комплектації БПЛА, а також для зенітно-ракетних систем на кшталт “Панцир-С1” чи “Тор-М2″, які ідеально вписуються в ці габарити та можуть створювати систему протиповітряного захисту об’єкта.” – Анатолій Храпчинський, авіаексперт

Експерт також звернув увагу на наявність майданчиків, які можуть бути використані для розміщення систем протиповітряної оборони.

“На супутниковому знімку помітно ділянку з характерним насипом – це ймовірне місце для розміщення ППО.” – Анатолій Храпчинський

Окрім супутникових знімків, журналісти також виявили документи, що підтверджують зміну призначення летовища з цивільного на військове. Згідно з даними російських реєстрів, 4 березня 2025 року окупаційна влада передала деякі земельні ділянки аеропорту у безстрокове користування Міноборони РФ, зокрема дочірньому “Кримському територіальному управлінню майнових відносин”.

Ці зміни свідчать про підготовку бази для комплектації, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, що може суттєво посилити військову присутність Росії на півострові та створити загрозу для безпеки України.